LIVE Napoli-Qarabag 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | ancora bloccata la prima frazione

28? Errore del direttore di gara che non concede il corner al Qarabag, dopo la deviazione di Buongiorno sul tiro di Jankovic. 26? A terra in aera del Qarabag McTominay, con la panchina del Napoli che chiede il rigore. Marciniak fa proseguire il gioco senza andare a rivedere l'azione. 23? Palleggia il Napoli nella trequarti azera, gli azzurri non riescono,però. a superare la difesa di Qurbanov. 20? Ci prova Neres sulla destra, chiuso bene da Medina, rimessa dal fondo per il Qarabag. 18? Ancora pericoloso Neres, questa volta sulla sinistra. Il brasiliano è, finora, il più pericoloso per gli azzurri, sopratutto con la sua ricerca della profondità, che mette in difficoltà la linea difensiva azera.

