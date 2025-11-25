CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.39: una stone turca a punto senza guardie a metà dell’ultimo end 10.36: due stone italiane a punto dopo 4 tiri dell’ultimo end 10.32: Male qui le azzurre! Le turche sfruttano le sbavature delle italiane e piazzano tre punti per il 6 a 6 prima dell’ultimo end 10.28: Due stone turche a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 10.23: Due stone azzurre a punto a sta del nono end 10.17: Bravissima Constantini! Un tiro da campionessa dell’azzurra che regala un punto fondamentale alla italia in situazione di difficoltà massima! 6-3 dopo otto end 10.09: Rischio Italia! Due stone turche a punto, non sarà facile scalzarle dal punto 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 6-6, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: le turche pareggiano nel nono end