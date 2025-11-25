LIVE Italia-Turchia 6-3 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | punto azzurro dopo otto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23: Due stone azzurre a punto a sta del nono end 10.17: Bravissima Constantini! Un tiro da campionessa dell’azzurra che regala un punto fondamentale alla italia in situazione di difficoltà massima! 6-3 dopo otto end 10.09: Rischio Italia! Due stone turche a punto, non sarà facile scalzarle dal punto 10.03: Tre stone azzurre a punto a metà dell’ottavo end 9.58: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 9.54: Bocciata e contro bocciata al centro della casa. Punto per la Turchia che accorcia le distanze: 5-3 9.50: Solendida tripla bocciata di Constantini che toglie di fatto tutte le stone turche dalla casa tranne una che resta dentro per pochissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

