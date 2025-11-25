LIVE Italia-Turchia 5-3 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | le turche accorciano le distanze nel settimo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.58: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 9.54: Bocciata e contro bocciata al centro della casa. Punto per la Turchia che accorcia le distanze: 5-3 9.50: Solendida tripla bocciata di Constantini che toglie di fatto tutte le stone turche dalla casa tranne una che resta dentro per pochissimi. Tre stone azzurre a punto quando mancano 3 tiri alla fine dell’end 9.49: Una stone turca a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del settimo end 9.45: Stone azzurra a punto a metà del settimo end. Momento decisivo del match 9.40: Azzurre a punto dopo 4 tiri del settimo end 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Ragazzi, questa volta vi proponiamo di fare un viaggio insieme! ?È un viaggio pensato da motociclisti per motociclisti, con strade scelte per chi ama guidare davvero. Partenza Aprile 2026 ? dall’Italia fino alla Turchia. Arrivare a Istanbul con la propria - facebook.com Vai su Facebook
#Montella: “Speriamo #Italia e #Turchia al Mondiale. #Galles? Occhio, in casa si trasforma” Vai su X
LIVE Italia-Turchia, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: vincere per rimanere in corsa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin degli Europei 2025 di curling ... Lo riporta oasport.it
Diretta/ Italia Turchia (risultato finale 3-2): Azzurre sempre più al primo posto (VNL 202512 luglio) - Diretta Italia Turchia streaming video tv: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 del volley femminile, oggi sabato 12 luglio Comincia l’ultimo set della partita. Riporta ilsussidiario.net
Universiadi. Italia-Turchia 20-5. Giovedì semifinale con gli Stati Uniti - Nella semifinale, prevista giovedì alle 12:45, l'Italia ... Secondo federnuoto.it