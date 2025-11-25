LIVE Italia-Turchia 5-2 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | Azzurre in fuga dopo il sesto end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Solendida tripla bocciata di Constantini che toglie di fatto tutte le stone turche dalla casa tranne una che resta dentro per pochissimi. Tre stone azzurre a punto quando mancano 3 tiri alla fine dell’end 9.49: Una stone turca a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del settimo end 9.45: Stone azzurra a punto a metà del settimo end. Momento decisivo del match 9.40: Azzurre a punto dopo 4 tiri del settimo end 9.38: Non sbaglia la bocciata Constantini e arrivano 3 punti per l’Italia che ora conduce 5-2 9.36: L’ettore di Yildiz, il primo di oggi, apre la strada per il triplo punto azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
