LIVE Italia-Turchia 2-2 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | le turche pareggiano nel quinto end

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.24: Stone turca a punto a metà del sesto end, tre le stone turche nella casa, contro una italiana 9.12: Chirurgica Yildiz che con una doppia bocciata piazza due stone a punto. Non era affatto facile, ottima la giocata della skip turca: 2-2 a metà gara 9.11: Brava Constantini che con una bocciata piazza la stone azzurra a punto quando manca l’ultimo tiro delle turche 9.07: Sempre una stone turca a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 9.03: Stone turca a punto a metà del quinto end 8.59: Stone turca a punto dopo 4 tiri del quinto end 8.55: Bocciata puntuale di Constantini che porta i primi due punti all’Italia: 2-0 per le azzurre! 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Turchia 2-2, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: le turche pareggiano nel quinto end

