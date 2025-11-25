LIVE Italia-Germania 5-2 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | punto azzurro nel nono end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 20:41 Stessa dinamica del tiro precedente. 20:40 Mathis rimuove la guardia piazzata dalla rivale. 20:39 Doppia bocciata di Romei e guardie eliminate. 20:38 Azzurre che bocceranno ora provando la doppia per chiudere il match. 20:37 Tedesche che giocano due guardie con l’Italia costretta a bruciare un sasso in quanto entro il quinto tiro non si può bocciare. 20:35 Siamo nel corso del decimo end. Germania che avrà a disposizione l’ultimo tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Agli #Internazionali di #Tennis di #Bergamo sarà una #finale #Italia-#Germania. A contendersi il 20° #Trofeo FAIP-Perrel uno splendido #FrancescoMaestrelli, che si è imposto a Justin Engel, e Marko Topo che ha bloccato l’ascesa di Stefano Travaglia con un Vai su Facebook
Agli #Internazionali di #Tennis di #Bergamo sarà una #finale #Italia- #Germania. I dettagli su #zonamistamagazine Vai su X
LIVE Italia-Germania 9-7, Europei curling 2025 in DIRETTA: vittoria fondamentale per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- Secondo oasport.it
Europei U16 a Istanbul. Italia-Germania 21-5 - Comincia con una larga vittoria il cammino delle azzurre di Alexandra Cotti ad Istanbul agli europei under 16 di pallanuoto. Lo riporta federnuoto.it