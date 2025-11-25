CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 20:41 Stessa dinamica del tiro precedente. 20:40 Mathis rimuove la guardia piazzata dalla rivale. 20:39 Doppia bocciata di Romei e guardie eliminate. 20:38 Azzurre che bocceranno ora provando la doppia per chiudere il match. 20:37 Tedesche che giocano due guardie con l’Italia costretta a bruciare un sasso in quanto entro il quinto tiro non si può bocciare. 20:35 Siamo nel corso del decimo end. Germania che avrà a disposizione l’ultimo tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Germania 5-2, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: punto azzurro nel nono end