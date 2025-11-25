LIVE Italia-Germania 5-2 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre tengono accesa la speranza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 20:47 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:46 Tre vittorie e quattro sconfitte per le azzurre, che restano in corsa per le semifinali ma non potranno più compiere passi falsi a partire dalla sfida di domani contro la Danimarca. ITALIA-GERMANIA 5-2 20:43 Altra bocciata solida di Stefania. 🔗 Leggi su Oasport.it
