19:50 Hit and roll di Abbes molto ben giocato. Sasso tedesco a punto e con la copertura della guardia. Tocca a Constantini. 19:48 Ottima bocciata di Mathis. Al momento ci sono due pietre azzurre in casa. 19:46 Sasso tedesco riposizionato mentre quello italiano è bruciato. 19:44 C'è un piccolo giallo. L'Italia ha bocciato il sasso avversario essendo fuori dai cerchi. Gioco sospeso in attesa della decisione dei giudici. Leggerezza delle azzurre.

© Oasport.it - LIVE Italia-Germania 4-1, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nel sesto end