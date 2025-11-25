LIVE Italia-Germania 3-1 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | azzurre avanti a metà gara
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 SESTO END 19:17 Ci dobbiamo accontentare di un punto. Italia-Germania 3-1 a metà gara. 19:15 Non riesce il draw neppure a Sutor. C’è già il punto azzurro, ma Constantini può provare ad inserirne un altro. 19:13 Constantini prova a rompere la monotonia cercando di effettuare un difficilissimo draw per ottenere il secondo punto. Nulla da fare, ora gli ultimi tiri. 19:11 Germania che continua a piazzare guardie centrali costringendo le azzurre a sciupare pietre per eliminarla. 🔗 Leggi su Oasport.it
