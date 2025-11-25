LIVE Italia-Germania 2-1 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | punto tedesco nel terzo end

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 18:53 Italia che tornerà a poter far leva sull’ultimo tiro della mano. QUARTO END  18:48 Sutor decide invece di bocciare, ottenendo ugualmente il risultato sperato. Punto tedesco. Italia-Germania 2-1 dopo il terzo end. 18:46 Nonostante una mano ben ragionata la skip tedesca ha a disposizione un facile draw per ottenere il primo punto. 18:43 Tocca già alle skip e c’è sempre il punto italiano. 18:41 Una pietra azzurra a punto ed una tedesca nel vertice alto a metà end. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia germania 2 1 europei curling femminile 2025 in diretta punto tedesco nel terzo end

© Oasport.it - LIVE Italia-Germania 2-1, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: punto tedesco nel terzo end

Altre letture consigliate

live italia germania 2LIVE Italia-Germania, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: vincere per aggrapparsi alla speranza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- oasport.it scrive

live italia germania 2LIVE Italia-Germania 9-7, Europei curling 2025 in DIRETTA: vittoria fondamentale per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- Come scrive oasport.it

live italia germania 2Coppa Davis, Spagna batte Germania 2-1 grazie al doppio e vola in finale contro l'Italia - Domani, domenica 23 novembre, l'ultimo atto del torneo. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Germania 2