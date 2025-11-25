LIVE Italia-Germania 2-1 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | mano nulla nel quarto end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 19:06 Una stone azzurra a punto e diverse pietre in casa dopo tre tiri. 19:04 Martello che resta alle azzurre per questa quinta mano. QUINTO END 18:59 Ed è per l’appunto mano nulla. Italia-Germania 2-1 dopo il quarto end. 18:56 Nessuna stone in casa a metà end. Si va verso la mano nulla. 18:55 Pronta risposta di Antes con la doppia bocciata che elimina le due pietre a punto italiane. 18:55 Colpo clamoroso di Lo Deserto, che effettua una doppia bocciata millimetrica. 🔗 Leggi su Oasport.it
