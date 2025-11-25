LIVE Italia-Germania 1-0 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | punto azzurro nel primo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 18:20 Siamo nel corso del secondo end in cui la Germania avrà a disposizione l’ultimo sasso. SECONDO END 18:16 Stefania decide invece di bocciare, ottenendo lo stesso il punto azzurro. Italia-Germania 1-0 dopo il primo end. 18:14 Ultimo tiro per Constantini, che può piazzare un comodo draw per evitare i tre punti avversari. 18:12 Liscia anche Elena Mathis, a testimonianza del momento difficile vissuto dalle azzurre. 18:09 Erroraccio anche di Romei, che manca una semplice bocciata. 🔗 Leggi su Oasport.it
