LIVE Italia-Danimarca 7-5 Europei curling 2025 in DIRETTA | vittoria che avvicina gli azzurri alle semifinali
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 ITALIA-DANIMERCA 7-5 15:27 VINCE L’ITALIA! Forse il più comodo dei draw tirato in carriera da Retornaz. 15:24 Danimarca che non può creare le condizioni per rubare la mano, ma che ha onorato al meglio il match. 15:22 Gran giocata di Arman, che toglie di mezzo la guardia e bocciando la stone azzurra elimina anche la pietra avversaria a punto. Casa libera di sassi, è quasi fatta. 15:20 Vantaggio non da poco quello di avere il martello, ma i danesi quest’oggi ci hanno messo spesso in difficoltà aprendo la mano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
In Danimarca l’educazione finanziaria diventa materia obbligatoria. E in Italia? - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali 2026, le fasce playoff: 1) Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina 2) Galles, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia 3) Albania, Bosnia, Irlanda, Kosovo 4) Irlanda del Nord, Macedonia del Nord, Romania, Svezia Semifinali 1-4, 2-3, giovedì i sorteggi. Preghiamo in Vai su X
LIVE Italia-Danimarca, Europei curling 2025 in DIRETTA: prova di maturità per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Segnala oasport.it
LIVE Italia-Svezia 3-7, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre mai in partita, arriva la terza sconfitta - 12: Appuntamento a domani per altre tre sfide delle due squadre azzurre all’Europeo. Da oasport.it