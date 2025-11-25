LIVE Italia-Danimarca 7-5 Europei curling 2025 in DIRETTA | vittoria che avvicina gli azzurri alle semifinali

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 ITALIA-DANIMERCA 7-5 15:27 VINCE L’ITALIA! Forse il più comodo dei draw tirato in carriera da Retornaz. 15:24 Danimarca che non può creare le condizioni per rubare la mano, ma che ha onorato al meglio il match. 15:22 Gran giocata di Arman, che toglie di mezzo la guardia e bocciando la stone azzurra elimina anche la pietra avversaria a punto. Casa libera di sassi, è quasi fatta. 15:20 Vantaggio non da poco quello di avere il martello, ma i danesi quest’oggi ci hanno messo spesso in difficoltà aprendo la mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia danimarca 7 5 europei curling 2025 in diretta vittoria che avvicina gli azzurri alle semifinali

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 7-5, Europei curling 2025 in DIRETTA: vittoria che avvicina gli azzurri alle semifinali

Approfondisci con queste news

LIVE Italia-Danimarca, Europei curling 2025 in DIRETTA: prova di maturità per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Segnala oasport.it

live italia danimarca 7LIVE Italia-Svezia 3-7, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre mai in partita, arriva la terza sconfitta - 12: Appuntamento a domani per altre tre sfide delle due squadre azzurre all’Europeo. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Danimarca 7