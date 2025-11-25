CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 ITALIA-DANIMERCA 7-5 15:27 VINCE L’ITALIA! Forse il più comodo dei draw tirato in carriera da Retornaz. 15:24 Danimarca che non può creare le condizioni per rubare la mano, ma che ha onorato al meglio il match. 15:22 Gran giocata di Arman, che toglie di mezzo la guardia e bocciando la stone azzurra elimina anche la pietra avversaria a punto. Casa libera di sassi, è quasi fatta. 15:20 Vantaggio non da poco quello di avere il martello, ma i danesi quest’oggi ci hanno messo spesso in difficoltà aprendo la mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 7-5, Europei curling 2025 in DIRETTA: vittoria che avvicina gli azzurri alle semifinali