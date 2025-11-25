LIVE Italia-Danimarca 6-4 Europei curling 2025 in DIRETTA | punto danese nell’ottavo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 15:09 Difatti l’assenza di ostacoli rende fattibile il draw a Schmidt, che appoggia la stone danese sulle due italiane prendendosi il punto. Tocca a Retornaz. 15:07 Ci sono due pietre italiane a punto, ma senza alcuna guardia, quando mancano gli ultimi tre tiri della mano. 15:06 Doppia bocciata di Arman ad eliminare le due guardie danesi. 15:05 Bisogna chiuderlo qui quest’incontro avendo a disposizione l’ultimo tiro. NONO END 14:55 Non si creano i presupposti per la mano rubata, ma obblighiamo i danesi a portare a casa soltanto un punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
