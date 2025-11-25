LIVE Italia-Danimarca 6-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | mano nulla nel settimo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 14:51 A metà end c’è una sola pietra danese in casa. 14:49 Siamo nel corso dell’ottavo end. Danimarca che avrà nuovamente a disposizione l’ultimo sasso. OTTAVO END 14:43 Ed in effetti arriva la prima mano nulla dell’incontro. Si resta sul 6-3 per gli azzurri al termine del settimo end. 14:39 L’impressione è che si viaggi verso una rapidissima mano nulla. 14:38 Doppia bocciata perfetta del second danese che elimina le due pietre azzurre dalla casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
