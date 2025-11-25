LIVE Italia-Danimarca 6-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel sesto end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 14:38 Doppia bocciata perfetta del second danese che elimina le due pietre azzurre dalla casa. SETTIMO END 14:31 Non si lascia pregare Joel, che firma i due punti azzurri. Italia-Danimarca 6-3 dopo il sesto end. 14:29 Tocca agli skip. Retornaz non deve fallire la chance offertagli dagli avversari. 14:27 Arriva però l’errore di Noergaard, che manca la doppia bocciata di promozione eliminando soltanto la guardia azzurra. C’è dunque l’occasione per l’Italia di marcare più di un punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
