LIVE Italia-Danimarca 4-1 Europei curling 2025 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel quarto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 QUINTO END 13:57 Ci sono i due punti italiani con il comodo draw di Retornaz dopo la doppia bocciata disperata mancata dallo skip danese. Italia-Danimarca 4-1 dopo quattro end. 13:54 C'è la chance per gli azzurri di siglare quantomeno due punti. I danesi sono caduti nel gioco degli italiani, che ora hanno una pietra a punto ed il vantaggio dell'ultimo tiro. 13:52 Arman spazza via la guardia danese. Scandinavi che hanno una stone in casa.

