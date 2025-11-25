LIVE Italia-Danimarca 2-1 Europei curling 2025 in DIRETTA | punto danese nel terzo end

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 13:50 Italia che tornerà ad avere a disposizione il cosiddetto martello, ovvero l’ultimo tiro dell’end. Bisogna indirizzare l’incontro. QUARTO END 13:43 Arriva il punto della Danimarca, costretta a giocare il più agevole dei draw per evitare una pesante mano rubata. Italia-Danimarca 2-1. 13:40 Centro della casa libero con tre pietre italiane ai margini. Decidiamo di costringe i danesi a marcare un punto. 13:38 Una stone italiana a punta a tre tiri dal termine. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia danimarca 2 1 europei curling 2025 in diretta punto danese nel terzo end

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 2-1, Europei curling 2025 in DIRETTA: punto danese nel terzo end

Approfondisci con queste news

LIVE Italia-Danimarca, Europei curling 2025 in DIRETTA: prova di maturità per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Si legge su oasport.it

LIVE Italia-Norvegia 2-9, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre travolte, semifinali lontanissime - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Scrive oasport.it

Grande Italia si prende la rivincita in Danimarca: 3-0 alla scandinave e 2° posto conquistato - Una grande Italia si prende la rivincita sulla Danimarca, che ci aveva battuto a La Spezia, e riconquista il secondo posto grazie alla differenza reti negli scontri diretti. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Danimarca 2