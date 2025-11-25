LIVE Italia-Danimarca 1-0 Europei curling 2025 in DIRETTA | punto azzurro nel primo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 13:31 Retornaz piazza un’altra guardia. E’ praticamente impossibile per lo skip danese evitare la mano rubata. 13:29 Schmidt non può far altro che piazzare il draw diminuendo ad uno il punto italiano. Spazio agli ultimi tiri degli skip. 13:27 Altra guardia piazzata da Mosaner. Danesi che avranno a disposizione l’ultimo tiro. 13:26 Noergaard elimina la guardia italiana, ma restano i 4 sassi azzurri in casa. 13:23 Errore di Qvist. 🔗 Leggi su Oasport.it
