CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Risponde Hall da tre. 2-6 TRIPLA DI ALSTON JR. 2-3 Gran tiro di Horton-Tucker. 0-3 12 ai liberi di Edwards. 0-2 La sblocca Edwards. Dopo 2? ancora 0-0. 18.46 SI PARTE!!!!! 18.44 Squadre in campo. Pochi istanti e poi sarà palla a due!!!! 18.43 Fondamentale per la Virtus sarà l’atteggiamento in difesa. In attacco Carsen Edwards e Matt Morgan hanno già dimostrato in questo avvio tutte le loro capacità. Non sarà invece oggi presente Alen Smailagic. 18.41 Meno di 5? alla palla a due. Le squadre stanno effettuando gli ultimi minuti di riscaldamento. 18.40 L’ultima vittoria delle V-Nere in trasferta è stata contro Lyon Villeurbanne oltre un mese fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizia la partita, V-Nere per l’impresa in Turchia