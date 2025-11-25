LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 66-64 Eurolega basket 2025 in DIRETTA | V-Nere battute di misura ad Istanbul quinto ko consecutivo in trasferta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! Nel prossimo turno la Virtus Bologna affronterà in casa Dubai. Continua il mal di trasferta per le V-Nere; quinta sconfitta consecutiva. I bolognesi hanno ceduto solo nel finale, non riuscendo a trovare i canestri decisivi per la parità. La Virtus perde 66-64 nonostante una buona prestazione. Decisivo per il Fenerbahce Baldwin con un ottimo ultimo quarto. FINISCE QUI!!!! 66-64 Fallo in attacco di Pajola. 66-64 Tocco di Melli sotto canestro. 64-64 PAREGGIA MORGAN DA TRE! 64-61 22 anche per Baldwin. 🔗 Leggi su Oasport.it
