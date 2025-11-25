LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 57-57 Eurolega basket 2025 in DIRETTA | nuova parità a 5? dal termine ci credono le V-Nere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-57 Colston pareggia da tre. 54-57 22 di Edwards ai liberi. 54-55 Canestro di Baldwin. 52-55 Vola Jallow in contropiede. 52-53 Schiaccia Diouf. Sorpasso Virtus. 52-51 Gran canestro di Edwards. 52-49 Canestro di Baldwin. 50-49 22 di Edwards ai liberi. FINE TERZO QUARTO!!!! 50-47 Tripla di Baldwin. 47-47 Pareggia Colston da tre. 44-47 Penetrazione di Morgan. 44-45 12 per Matt Morgan. 44-44 22 di Jantunen in lunetta. 42-44 Schiaccia Diarra. 42-42 Pareggia ancora Hall. 39-42 PAJOLA DA TRE!!! Time out. 39-39 Pareggia da tre Hall. 36-39 Segna Morgan. 36-37 Fino in fondo Baldwin. 🔗 Leggi su Oasport.it
