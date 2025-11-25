LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 39-39 Eurolega basket 2025 in DIRETTA | totale equilibrio a metà terza frazione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42-44 Schiaccia Diarra. 42-42 Pareggia ancora Hall. 39-42 PAJOLA DA TRE!!! Time out. 39-39 Pareggia da tre Hall. 36-39 Segna Morgan. 36-37 Fino in fondo Baldwin. 34-37 TRIPLA DI VILDOZA!!! 34-34 Appoggia Biberovic. 32-34 TRIPLAAAA MORGAN! 32-31 22 di Horton Tucker ai liberi. Si riparte!!!!!! FINE PRIMO TEMPO! La Virtus conduce per 30-31 sul Fenerbahce. 30-31 Grande jumper di Baldwin sulla sirena. 28-31 Tripla di Biberovic. 25-31 NIANG DA TREEE! 25-28 Insiste Horton Tucker. 23-28 22 di Diouf ai liberi. 23-26 Horton Tucker in contropiede. Time out. 21-26 Canestro di Jallow.
