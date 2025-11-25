LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 30-31 Eurolega basket 2025 in DIRETTA | ritmi bassi le V-Nere vanno al riposo in vantaggio di un punto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO! La Virtus conduce per 30-31 sul Fenerbahce. 30-31 Grande jumper di Baldwin sulla sirena. 28-31 Tripla di Biberovic. 25-31 NIANG DA TREEE! 25-28 Insiste Horton Tucker. 23-28 22 di Diouf ai liberi. 23-26 Horton Tucker in contropiede. Time out. 21-26 Canestro di Jallow. 21-24 22 per Birch. 19-24 Grande lavoro di Diouf che firma il gioco da tre. 19-21 12 di Jallow in lunetta. Time out Fenerbahce. 19-20 TRIPLA DI ALSTON JR. 19-17 Colson in contropiede. 17-17 Schiaccia Bacot. Si riparte! FINE PRIMO QUARTO!! 15-17 per la Virtus. 15-17 Gran taglio di Pajola. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
EuroLeague | Fenerbahce-Virtus Bologna: la situazione Vai su Facebook
#EuroLeague | Fenerbahce-Virtus Bologna: la situazione Vai su X
EL | Fenerbahçe Istanbul vs Virtus Bologna: dove in TV, preview, diretta - 6) di Dusko Ivanovic, arrivata ieri sera a Istanbul per incontrare i campioni in carica del Fenerbahçe (7- Lo riporta pianetabasket.com
DIRETTA/ Fenerbahce Virtus Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (oggi 25 novembre 2025) - Diretta Fenerbahce Virtus Bologna streaming video tv, oggi martedì 25 novembre 2025: orario e risultato live della partita nella Eurolega di basket. Lo riporta ilsussidiario.net
Fenerbahce-Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 18.45 - Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 18. Scrive sport.sky.it