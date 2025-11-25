CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY FEMMINILE DALLE 18.00 20.20 Mancano dieci minuti all’inizio del match. Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. 20.19 La squadra di Santarelli punta a vincere, e con carattere, visto che uno degli obiettivi stagionali delle venete è quello di riconfermarsi campionessa d’Europa. 20.16 Questo è il primo scontro diretto della storia che Conegliano affronta con l’Ankara. 20.13 La serata europea è iniziata come meglio non poteva per le italiane, con Novara che ha giocato e vinto per 1-3 nella trasferta contro le polacche del Lodz. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor, Champions League volley femminile in DIRETTA: manca poco all'inizio dell'esordio europeo delle campionesse!