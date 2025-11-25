LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 2-2 Champions League volley femminile in DIRETTA | inizio in salita nel tie-break per le Pantere 5-8
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY FEMMINILE DALLE 18.00 Time-out immediato chiamato dallo Zeren. 12-14 Il muro di Fahr annulla il primo match point. Time-out di Conegliano. 11-14 La diagonale di Uzelac è in campo, ancora. 11-13 Uzelac trova la diagonale profonda. 11-12 Diagonale fuori dal mondo di Gabi! 10-12 Sbaglia al servizio Adigwe. Non c’è il tocco, punto confermato. Lo Zeren chiama un challenge per un eventuale tocco sull’attacco di Lazareva. 10-11 Esce l’attacco di Lazareva, Conegliano a -1! 9-11 Trova il colpo in posto sei Adigwe. 8-11 Quinto errore nella partita per Lubian, match pessimo per lei. 🔗 Leggi su Oasport.it
GAMEDAY ? . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Pool D - Leg1 20:30 ? Palaverde - Villorba
