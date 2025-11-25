LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 1-2 Champions League volley femminile in DIRETTA | le venete spingono nel quarto set per allungare il match 21-18

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY  FEMMINILE DALLE 18.00 Time-out per Conegliano. 21-18 Invasione di Fahr! 21-17 Ace di Kubra. 21-16 Invasione di Haak. 21-15 Altro attacco di Haak! 20-15 Uzelac trova il mani fuori. 20-14 Altro errore in attacco per lo Zeren. 19-14 Esce la parallela di Uzelac. 18-14 MANI FUORI DI HAAK! 17-14 Sbaglia anche Lubian in battuta. 17-13 Errore in battuta per Aleksic. 16-13 Lazareva con la parallela. 16-12 Daalderop trova la diagonale del nuovo +4! 15-12 Grande diagonale di Uzelac. Secondo time-out per l’Ankara. 15-11 Altro mani fuori dell’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it

live conegliano ankara zeren spor 1 2 champions league volley femminile in diretta le venete spingono nel quarto set per allungare il match 21 18

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 1-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: le venete spingono nel quarto set per allungare il match, 21-18

News recenti che potrebbero piacerti

live conegliano ankara zerenLIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 1-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: i muri di Aleksic consegnano il terzo set per 23-25 alle turche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ- oasport.it scrive

live conegliano ankara zerenSu che canale vedere Conegliano-Zeren Spor Ankara oggi in tv, Champions League volley femminile: orario e streaming - Zeren Spor Ankara, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Da oasport.it

live conegliano ankara zerenDiretta/ Conegliano Ankara (risultato 0-1) video streaming tv: turche avanti! (25 novembre 2025) - Diretta Conegliano Ankara streaming video tv, oggi 25 novembre 2025: orario e risultato live per la prima giornata della Champions League di volley. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Conegliano Ankara Zeren