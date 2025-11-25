CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY FEMMINILE DALLE 18.00 5-6 Primo tempo di Aleksic. 5-5 Haak piazza una delle sue pipe! 4-5 Esce il servizio dello Zeren. 3-5 Uzelac senza muro piazza il colpo in posto sei. 3-4 Daalderop trova le mani di Manilov. 2-4 Esce la diagonale di Haak. 2-3 Errore di Arici al servizio. 1-3 Lazareva trova una diagonale sui tre metri violentissima. 1-2 Gabi trova il mani fuori e sblocca lo score di Conegliano. 0-2 Uzelac trova l’angolo da posto cinque. 0-1 In rete il servizio di Wolosz. INIZIA IL QUARTO SET! 22.00 Santarelli deve trovare una soluzione, e presto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 1-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: i muri di Aleksic consegnano il terzo set per 23-25 alle turche