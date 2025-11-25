LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 1-1 Champions League volley femminile in DIRETTA | le venete lottano per portare a casa un set lottato 18-17
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY FEMMINILE DALLE 18.00 22-22 Primo tempo di Aleksic. 22-21 Parallela meravigliosa di Daalderop, che è entrata benissimo nel match. 21-21 Diagonale di Lazareva. 21-20 Esce anche la battuta di Ankara. 20-20 Il servizio successivo dell’azzurra esce. 20-19 ADIGWE TROVA L’ACE!! 19-19 Sbaglia la turca al servizio. 18-19 Ace di Sahin. 18-18 Pareggio immediato delle turche. Time-out dell’Ankara che adesso si trova sotto di un punto. 18-17 Fahr viene murata ma la palla termina fuori! 17-17 Pipe sbagliata, e non di poco, da Uzelac! 16-17 Nuovo vantaggio di Ankara. 🔗 Leggi su Oasport.it
