LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 1-1 Champions League volley femminile in DIRETTA | le venete lottano e vincono 26-24 il secondo set match lottato!

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY  FEMMINILE DALLE 18.00 26-24 SECONDO SET A CONEGLIANO!! Invasione di Uzelac che regala il parziale del pareggio alle venete. 25-24 Parallela perfetta di Gabi. 24-24 Errore al servizio di Lubian, se ne va il set point. Time-out di Ankara. 24-23 Il pallonetto di Gabi manda Conegliano al set point. 23-23 Violentissima diagonale di Gatina. 23-22 Diagonale importantissima di Gabi. 22-22 Pipe di Uzelac che sfrutta la confusione delle venete. Time-out di Conegliano. 22-21 Ace di Aleksic. 22-20 Pipe di Uzelac. 22-19 Diagonale pazzesca di Haak. 🔗 Leggi su Oasport.it

live conegliano ankara zeren spor 1 1 champions league volley femminile in diretta le venete lottano e vincono 26 24 il secondo set match lottato

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 1-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: le venete lottano e vincono 26-24 il secondo set, match lottato!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live conegliano ankara zerenLIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor, Champions League volley femminile in DIRETTA: debuttano le campionesse in carica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Imoco Volley ... Secondo oasport.it

live conegliano ankara zerenSu che canale vedere Conegliano-Zeren Spor Ankara oggi in tv, Champions League volley femminile: orario e streaming - Zeren Spor Ankara, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Lo riporta oasport.it

live conegliano ankara zerenDiretta/ Conegliano Ankara (risultato 0-1) video streaming tv: turche avanti! (25 novembre 2025) - Diretta Conegliano Ankara streaming video tv, oggi 25 novembre 2025: orario e risultato live per la prima giornata della Champions League di volley. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Conegliano Ankara Zeren