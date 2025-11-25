LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 1-1 Champions League volley femminile in DIRETTA | le venete lottano e vincono 26-24 il secondo set match lottato!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY FEMMINILE DALLE 18.00 26-24 SECONDO SET A CONEGLIANO!! Invasione di Uzelac che regala il parziale del pareggio alle venete. 25-24 Parallela perfetta di Gabi. 24-24 Errore al servizio di Lubian, se ne va il set point. Time-out di Ankara. 24-23 Il pallonetto di Gabi manda Conegliano al set point. 23-23 Violentissima diagonale di Gatina. 23-22 Diagonale importantissima di Gabi. 22-22 Pipe di Uzelac che sfrutta la confusione delle venete. Time-out di Conegliano. 22-21 Ace di Aleksic. 22-20 Pipe di Uzelac. 22-19 Diagonale pazzesca di Haak. 🔗 Leggi su Oasport.it
