LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 0-1 Champions League volley femminile in DIRETTA | le turche sorprendono le venete e vincono 23-25 il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY FEMMINILE DALLE 18.00 2-2 Colpo spinto di Lazareva che sta sta giocando un grandissimo match. 2-1 Diagonale di Gabi! 1-1 Zhu non difende il colpo di Lazareva. 1-0 Esce il servizio di Lazareva. INIZIA IL SECONDO SET! 21.00 Primo set completamente da dimenticare per Conegliano, speriamo in una reazione nel secondo set. 23-25 Esce il colpo di Gabi, non c’è il tocco del muro. Primo set alle turche! 23-24 Se ne va il primo set point con il colpo spinto dell’Ankara che esce. 22-24 Errore di Zhu che viene murata, attacco troppo morbido della cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
