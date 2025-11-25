LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 0-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | ottimo inizio per le campionesse d’Europa in carica! 10-6
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY FEMMINILE DALLE 18.00 12-10 Sahin trova l’ace e il terzo punto personale del suo match. 12-9 Attacco a tutto braccio di Lazareva. 12-8 Altra diagonale senza rincorsa per Zhu! 11-8 Primo tempo di Fahr! 10-8 Ancora Sahin che sfrutta al meglio l’alzata di Malinov. 10-7 Sahin trova le mani del muro. Time-out per le turche. 10-6 Ace di Gabi, grande inizio per la brasiliana. 9-6 Zhu risolve una situazione complicata a rete con un colpo vincente! 8-6 Haak piazza una delle sue classiche diagonale, precise e violente! 7-6 Sahin attacca e trova le mani del muro di Fahr. 🔗 Leggi su Oasport.it
