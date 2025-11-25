LIVE | Bodø Glimt-Juventus | le formazioni ufficiali

La Juventus non può più sbagliare. Un risultato negativo potrebbe significare dire addio alla Champions League e peggiorare il risultato dello scorso anno. Il teatro di questa sfida, l’ Aspmyra Stadion di Bodø, non è il palcoscenico ideale per una partita da dentro o fuori, a causa delle condizioni climatiche. É caduta tanta neve sulla città norvegese, ma il match si disputerà regolarmente. Un saluto da parte di Luigi De Vincentis e benvenuti al live blog di BodøGlimt-Juventus, partita valevole per la 5ª giornata della League Phase di Champions League. 20 minuti fa 25 Novembre 2025 20:01 8:01 pm Formazione ufficiale BodøGlimt. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com