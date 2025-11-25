LIVE | Bodø Glimt-Juventus | Inizia il match dell’Aspmyra Stadion
La Juventus non può più sbagliare. Un risultato negativo potrebbe significare dire addio alla Champions League e peggiorare il risultato dello scorso anno. Il teatro di questa sfida, l’ Aspmyra Stadion di Bodø, non è il palcoscenico ideale per una partita da dentro o fuori, a causa delle condizioni climatiche. É caduta tanta neve sulla città norvegese, ma il match si disputerà regolarmente. Un saluto da parte di Luigi De Vincentis e benvenuti al live blog di BodøGlimt-Juventus, partita valevole per la 5ª giornata della League Phase di Champions League. 2 minuti fa 25 Novembre 2025 20:59 8:59 pm Calcio d’inzio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
News recenti che potrebbero piacerti
Champions League, in campo Napoli-Qarabag e Bodo Glimt-Juventus Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it Vai su Facebook
Bodø/Glimt - Juventus ? Live 20:30 Live Twitch twitch.tv/juvandmeoffici… ? ? #News Pre Match ? #BodoJuve Twitch Cronaca ? #championsleaugue La Giornata #Juventus Post Match Interviste Vai su X
Bodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Patrick Berg e Fredrik Bjørkan del Bodø/Glimt hanno vissuto una parentesi internazionale indimenticabile, aiutando la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo con la vittoria per 4- Lo riporta sport.sky.it
Bodo Glimt-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it
Bodo/Glimt – Juventus Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 5° Giornata Champions League, Martedì 25 Novembre ore 21:00. Come scrive stadiosport.it