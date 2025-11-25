LIVE Bodø Glimt-Juventus Champions League calcio in DIRETTA | Yildiz in panchina gioca Miretti

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Ecco le formazioni ufficiali: BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti 19.59 Buonasera e benvenuti alla diretta di BodoGlimt-Juventus. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale BodøGlimt-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA, Spalletti può solo vincere per sperare nei playoff. La Juventus di Luciano Spalletti sfida il BodøGlimt in trasferta nella quinta giornata della fase campionato della Champions League 202526, in un terreno sintetico sotto il freddo e probabilmente la neve. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bod248 glimt juventus champions league calcio in diretta yildiz in panchina gioca miretti

© Oasport.it - LIVE Bodø/Glimt-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA: Yildiz in panchina, gioca Miretti

Scopri altri approfondimenti

live bod248 glimt juventusNeve e gelo: in che clima giocherà la Juventus nella freddissima trasferta di Bodø - Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0- Da sport.sky.it

live bod248 glimt juventusChampions League, Bodo/Glimt-Juventus LIVE, le formazioni ufficiali: Miretti, Adzic e Openda dal 1'. Fuori David e Hauge - Segui con noi in diretta la quinta giornata della League Phaese di Champions League. Scrive calciomercato.com

live bod248 glimt juventusBodo/Glimt-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Live Bod248 Glimt Juventus