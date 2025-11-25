CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Ecco le formazioni ufficiali: BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti 19.59 Buonasera e benvenuti alla diretta di BodoGlimt-Juventus. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale BodøGlimt-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA, Spalletti può solo vincere per sperare nei playoff. La Juventus di Luciano Spalletti sfida il BodøGlimt in trasferta nella quinta giornata della fase campionato della Champions League 202526, in un terreno sintetico sotto il freddo e probabilmente la neve. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Bodø/Glimt-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA: Yildiz in panchina, gioca Miretti