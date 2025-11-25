LIVE Bodø Glimt-Juventus Champions League calcio in DIRETTA | Spalletti manda in panchina tre big

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Il modulo è ibrido, si parte da una difesa a 3, poi McKennie e Cambiaso sugli esterni. Miretti e Adzic partiranno da mezzali accanto a Locatelli. 20.33 Scelte forti di Spalletti: Yildiz, Vlahovic e Thuram partono dalla panchina. 20.00 Ecco le formazioni ufficiali: BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti 19.59 Buonasera e benvenuti alla diretta di BodoGlimt-Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it

