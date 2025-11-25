LIVE Bodø Glimt-Juventus Champions League calcio in DIRETTA | Spalletti manda in panchina tre big
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Il modulo è ibrido, si parte da una difesa a 3, poi McKennie e Cambiaso sugli esterni. Miretti e Adzic partiranno da mezzali accanto a Locatelli. 20.33 Scelte forti di Spalletti: Yildiz, Vlahovic e Thuram partono dalla panchina. 20.00 Ecco le formazioni ufficiali: BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti 19.59 Buonasera e benvenuti alla diretta di BodoGlimt-Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco cosa succede in vista di Bodø/Glimt-Juventus Vai su Facebook
Bodø/Glimt - Juventus ? Live 20:30 Live Twitch twitch.tv/juvandmeoffici… ? ? #News Pre Match ? #BodoJuve Twitch Cronaca ? #championsleaugue La Giornata #Juventus Post Match Interviste Vai su X
Bodo/Glimt – Juventus Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 5° Giornata Champions League, Martedì 25 Novembre ore 21:00. Secondo stadiosport.it
Bodo Glimt-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Spalletti punta su Openda - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
Bodo Glimt-Juventus streaming gratis? Dove vederla in diretta live - Nel programma della Champions League di questa sera, la partita che si terrò in Norvegia sarà certament ... Secondo calcionews24.com