LIVE Bodø Glimt-Juventus 2-3 Champions League calcio in DIRETTA | David ribalta una partita incredibile
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? David si mangia un gol praticamente fatto dopo l’ennesima azione di Yildiz. 90? Gooooooooooooooooooool, David, Yildiz impegna nuovamente il portiere che trova il tap in di David, B odoGlimt-Juventus 2-3. 88? Tiro di Zhegrova che non riesce a mettere forza. 86? Gol di Fet su rigore, BodoGlimt-Juventus 2-2. 84? Rigore per il BodoGlimt. Fallo di Cabal. 82? Fuori Conceicao e dentro Zhegrova nella Juventus. 80? Juventus che deve riprenderei il ritmo mantenuto fino a poco fa. 78? Dentro Hauge e Jorgensen nel Bodo Glimt. 76? Fuori Cambiaso e Openda, dentro David e Cabal nella Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it
