LIVE Bodø Glimt-Juventus 2-3 Champions League calcio in DIRETTA | David ribalta una partita incredibile

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? David si mangia un gol praticamente fatto dopo l’ennesima azione di Yildiz. 90? Gooooooooooooooooooool, David, Yildiz impegna nuovamente il portiere che trova il tap in di David, B odoGlimt-Juventus 2-3. 88? Tiro di Zhegrova che non riesce a mettere forza. 86? Gol di Fet su rigore, BodoGlimt-Juventus 2-2. 84? Rigore per il BodoGlimt. Fallo di Cabal. 82? Fuori Conceicao e dentro Zhegrova nella Juventus. 80? Juventus che deve riprenderei il ritmo mantenuto fino a poco fa. 78? Dentro Hauge e Jorgensen nel Bodo Glimt. 76? Fuori Cambiaso e Openda, dentro David e Cabal nella Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bod248 glimt juventus 2 3 champions league calcio in diretta david ribalta una partita incredibile

© Oasport.it - LIVE Bodø/Glimt-Juventus 2-3, Champions League calcio in DIRETTA: David ribalta una partita incredibile

News recenti che potrebbero piacerti

live bod248 glimt juventusLIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-2 Champions 2025/2026: Bodo Glimt cambia con Jørgensen - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

live bod248 glimt juventusLIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: McKennie ribalta la partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82' Fuori Conceicao e dentro Zhegrova nella Juventus. Lo riporta oasport.it

live bod248 glimt juventusBodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Bellissima uscita della Juventus dalla pressione del Bodo, Miretti serve Openda, che poi gli restituisce il pallone e il centrocampista bianconero deve solo spingere in porta. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Bod248 Glimt Juventus