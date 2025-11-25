LIVE Bodø Glimt-Juventus 2-3 Champions League calcio in DIRETTA | David firma la rete che vale la prima vittoria Yildiz decisivo dalla panchina

25 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.56 Match folle, primo tempo orribile della Juventus che chiude sotto 1-0, poi dalla panchina entra in campo un fenomeno chiamato Yildiz che devasta la partita e provoca tutte e tre le reti dei bianconeri. Notizie positive il ritorno al gol di David e la prima rete di Openda. 96? Finisce la partita, BodoGlimt-Juventus 2-3. 94? Zhegrova ancora con il sinistro impegna Haikin. 92? David si mangia un gol praticamente fatto dopo l’ennesima azione di Yildiz. 90? Gooooooooooooooooooool, David, Yildiz impegna nuovamente il portiere che trova il tap in di David, B odoGlimt-Juventus 2-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

