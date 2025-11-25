LIVE Bodø Glimt-Juventus 2-2 | Fit pareggia su rigore

Stilejuventus.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus non può più sbagliare. Un risultato negativo potrebbe significare dire addio alla Champions League e peggiorare il risultato dello scorso anno. Il teatro di questa sfida, l’ Aspmyra Stadion di Bodø, non è il palcoscenico ideale per una partita da dentro o fuori, a causa delle condizioni climatiche. É caduta tanta neve sulla città norvegese, ma il match si disputerà regolarmente. Un saluto da parte di Luigi De Vincentis e benvenuti al live blog di BodøGlimt-Juventus, partita valevole per la 5ª giornata della League Phase di Champions League. 3 minuti fa 25 Novembre 2025 22:48 10:48 pm GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DI JONATHAN DAVIDDDDDDDDD. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

live bod248 glimt juventusLIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-2 Champions 2025/2026: Bodo Glimt cambia con Jørgensen - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it

live bod248 glimt juventusLIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: McKennie ribalta la partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82' Fuori Conceicao e dentro Zhegrova nella Juventus. oasport.it scrive

live bod248 glimt juventusBodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Bellissima uscita della Juventus dalla pressione del Bodo, Miretti serve Openda, che poi gli restituisce il pallone e il centrocampista bianconero deve solo spingere in porta. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Bod248 Glimt Juventus