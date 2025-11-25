LIVE Bodø Glimt-Juventus 2-2 | Fit pareggia su rigore
La Juventus non può più sbagliare. Un risultato negativo potrebbe significare dire addio alla Champions League e peggiorare il risultato dello scorso anno. Il teatro di questa sfida, l’ Aspmyra Stadion di Bodø, non è il palcoscenico ideale per una partita da dentro o fuori, a causa delle condizioni climatiche. É caduta tanta neve sulla città norvegese, ma il match si disputerà regolarmente. Un saluto da parte di Luigi De Vincentis e benvenuti al live blog di BodøGlimt-Juventus, partita valevole per la 5ª giornata della League Phase di Champions League. 3 minuti fa 25 Novembre 2025 22:48 10:48 pm GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DI JONATHAN DAVIDDDDDDDDD. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook
Bodø/Glimt - Juventus ? Live 20:30 Live Twitch twitch.tv/juvandmeoffici… ? ? #News Pre Match ? #BodoJuve Twitch Cronaca ? #championsleaugue La Giornata #Juventus Post Match Interviste Vai su X
LIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-2 Champions 2025/2026: Bodo Glimt cambia con Jørgensen - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it
LIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: McKennie ribalta la partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82' Fuori Conceicao e dentro Zhegrova nella Juventus. oasport.it scrive
Bodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Bellissima uscita della Juventus dalla pressione del Bodo, Miretti serve Openda, che poi gli restituisce il pallone e il centrocampista bianconero deve solo spingere in porta. Riporta sport.sky.it