LIVE Bodø Glimt-Juventus 1-2 | Mckennie porta avanti i bianconeri
La Juventus non può più sbagliare. Un risultato negativo potrebbe significare dire addio alla Champions League e peggiorare il risultato dello scorso anno. Il teatro di questa sfida, l’ Aspmyra Stadion di Bodø, non è il palcoscenico ideale per una partita da dentro o fuori, a causa delle condizioni climatiche. É caduta tanta neve sulla città norvegese, ma il match si disputerà regolarmente. Un saluto da parte di Luigi De Vincentis e benvenuti al live blog di BodøGlimt-Juventus, partita valevole per la 5ª giornata della League Phase di Champions League. 1 minuti fa 25 Novembre 2025 22:19 10:19 pm Doppia sostituzione BodøGlimt. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook
#BodoGlimt- #Juventus, le formazioni ufficiali Vai su X
LIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: pareggia Openda! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52' Giallo per Miretti che stende un avversario. Secondo oasport.it
Bodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Bellissima uscita della Juventus dalla pressione del Bodo, Miretti serve Openda, che poi gli restituisce il pallone e il centrocampista bianconero deve solo spingere in porta. Da sport.sky.it
Bodo Glimt-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Conceicao a un passo dal gol - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it