LIVE Bodø Glimt-Juventus 1-2 Champions League calcio in DIRETTA | McKennie ribalta la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Fuori Miretti e dentro Thuram nella Juventus. 68? Yildiz con il sinistro impegna Haikin dopo uno slalom dei difensori avversari. 66? Bodo che prova a sfruttare la freschezza di Auklend. 64? Bodo che si ributta dispersamente in avanti. 62? Yildiz con il destro a giro, respinge Haikin. 60? Dentro Moe e Auklend, fuori Maata e Aleesami nel BodoGlimt. 58? Goooooooooooool, McKennie, colpo di testa perfetto sul secondo palo su cross di Miretti, BodoGlimt-Juventus 1-2. 56? Tiro di Cambiaso respinto dalla difesa del Bodo. 54? Rete annullata a Miretti. 52? Giallo per Miretti che stende un avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

