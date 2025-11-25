LIVE Bodø Glimt-Juventus 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | pareggia Openda!

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Giallo per Miretti che stende un avversario. 50? Goooooooooooooool, Openda approfitta di una ribattuta su un tiro di Yildiz, BodoGlimt-Juventus 1-1. 48? Fuori Adzic, dentro Yildiz nella Juventus. 46? Inizia il secondo tempo! 21.48 Juventus imbambolata ma non solo dal freddo, poca convinzione, poco cinismo, centrocampo che si schiaccia e tanti errori tecnici. Servirà la vera Juventus per vincere questa partita. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, BodoGlimt-Juventus 1-0. 45? Conceicao con il sinistro non riesce a dare forza. 43? Adzic sbaglia completamente una punizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bod248 glimt juventus 1 1 champions league calcio in diretta pareggia openda

© Oasport.it - LIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: pareggia Openda!

Altri contenuti sullo stesso argomento

live bod248 glimt juventusLIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: pareggia Openda! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52' Giallo per Miretti che stende un avversario. Secondo oasport.it

live bod248 glimt juventusBodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Patrick Berg e Fredrik Bjørkan del Bodø/Glimt hanno vissuto una parentesi internazionale indimenticabile, aiutando la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo con la vittoria per 4- Scrive sport.sky.it

live bod248 glimt juventusBodo Glimt-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Conceicao a un passo dal gol - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Live Bod248 Glimt Juventus