LIVE Bodø Glimt-Juventus 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | pareggia Openda!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Giallo per Miretti che stende un avversario. 50? Goooooooooooooool, Openda approfitta di una ribattuta su un tiro di Yildiz, BodoGlimt-Juventus 1-1. 48? Fuori Adzic, dentro Yildiz nella Juventus. 46? Inizia il secondo tempo! 21.48 Juventus imbambolata ma non solo dal freddo, poca convinzione, poco cinismo, centrocampo che si schiaccia e tanti errori tecnici. Servirà la vera Juventus per vincere questa partita. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, BodoGlimt-Juventus 1-0. 45? Conceicao con il sinistro non riesce a dare forza. 43? Adzic sbaglia completamente una punizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook
Bodø/Glimt - Juventus ? Live 20:30 Live Twitch twitch.tv/juvandmeoffici… ? ? #News Pre Match ? #BodoJuve Twitch Cronaca ? #championsleaugue La Giornata #Juventus Post Match Interviste Vai su X
LIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: pareggia Openda! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52' Giallo per Miretti che stende un avversario. Secondo oasport.it
Bodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Patrick Berg e Fredrik Bjørkan del Bodø/Glimt hanno vissuto una parentesi internazionale indimenticabile, aiutando la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo con la vittoria per 4- Scrive sport.sky.it
Bodo Glimt-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Conceicao a un passo dal gol - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it