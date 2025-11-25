LIVE Bodø Glimt-Juventus 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Juventus imbambolata ma non solo dal freddo, poca convinzione, poco cinismo, centrocampo che si schiaccia e tanti errori tecnici. Servirà la vera Juventus per vincere questa partita. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, BodoGlimt-Juventus 1-0. 45? Conceicao con il sinistro non riesce a dare forza. 43? Adzic sbaglia completamente una punizione. 41? Giallo per Kelly per fallo a centrocampo. 39? Molti errori di Adzic in fase di costruzione. 37? Berg dalla distanza impegna Perin. 35? Girata di Miretti che finisce nelle mani del portiere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Champions League, in campo Napoli-Qarabag e Bodo Glimt-Juventus Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it Vai su Facebook
Bodø/Glimt - Juventus ? Live 20:30 Live Twitch twitch.tv/juvandmeoffici… ? ? #News Pre Match ? #BodoJuve Twitch Cronaca ? #championsleaugue La Giornata #Juventus Post Match Interviste Vai su X
Bodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Patrick Berg e Fredrik Bjørkan del Bodø/Glimt hanno vissuto una parentesi internazionale indimenticabile, aiutando la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo con la vittoria per 4- Scrive sport.sky.it
Bodo Glimt-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Conceicao a un passo dal gol - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it
Bodo/Glimt-Juventus 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Martedì 25 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net