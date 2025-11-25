LIVE Bodø Glimt-Juventus 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.59 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.56 Scendono in campo i giocatori. 20.51 Grande occasione da titolare per Miretti, Adzic e Openda. 20.47 La Juventus deve ancora fare la prima vittoria in Champions League. 20.42 Si giocherà sotto un tempesta di neve, non è una novità per la Juventus nelle Coppe. 20.38 Il modulo è ibrido, si parte da una difesa a 3, poi McKennie e Cambiaso sugli esterni. Miretti e Adzic partiranno da mezzali accanto a Locatelli. 20.33 Scelte forti di Spalletti: Yildiz, Vlahovic e Thuram partono dalla panchina. 🔗 Leggi su Oasport.it
