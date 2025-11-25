LIVE Bodø Glimt-Juventus 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | occasione per Conceicao!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Spinge il BodoGlimt in maniera molto pericolosa. 15? Padroni di casa che continuano con il loro possesso palla prolungato. 13? Juventus che comincia a distendersi in campo. 11? Adzic agisce più alto di Miretti che resta in una posizione ibrida. 9? Bordata di Conceicao, respinge in tuffo Haikin. 7? Juventus che prova ad alzare il baricentro. 5? Koopmeiners devia un tiro dalla distanza, para Perin. 3? Juventus che subisce l’inizio di partita del BodoGlimt. 1? Inizia la partita! 20.59 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.56 Scendono in campo i giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

