Liti condominiali | come gestirle con successo attraverso mediazione e regole chiare

Con una gestione professionale, la mediazione obbligatoria e regole condivise, è possibile risolvere gran parte delle liti condominiali senza ricorrere a scontri legali L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Liti condominiali: come gestirle con successo attraverso mediazione e regole chiare.

News recenti che potrebbero piacerti

? Cinque domande a Paolo Gatto, avvocato e presidente di Alac Genova, l’associazione dei liberi amministratori condominiali. Quando vale la pena fare causa e quando il giudice Leggi l'articolo #LitiCondominiali - facebook.com Vai su Facebook

Liti condominiali in crescita per rumore, affitti e lavori. “Boom cause pendenti” - Firenze, 13 aprile 2025 – L’uso delle aree comuni, a cominciare dal tetto e dai lastrici solari che dovrebbero essere a disposizione di tutti i condomini, con anche l’installazione dei pannelli solari ... Come scrive lanazione.it

Riflettori sul condominio. Acqua, liti dal rubinetto per contatori e bollette - Quelli che tutti noi abbiamo nelle nostre abitazioni, sono infatti solo contatori di lettura che sono collegati al contatore del condominio. Riporta lanazione.it

Liti tra vicini, sono sempre di più: «Il 40 per cento delle cause civili? Contenziosi condominiali» - Un dato nazionale ma che tocca anche la dimensione locale, visto che liti e problemi che coinvolgono inquilini della ... Lo riporta ilgazzettino.it