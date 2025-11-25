Lite brutale al Penny Market | ladro tenta la fuga guardia ferita

25 nov 2025

Momenti di tensione ieri sera, intorno alle 18.30, al Penny Market di via Cabiate a Mariano Comense. Un uomo marocchino, pluripregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato arrestato dopo aver tentato di allontanarsi dal supermercato con uno zaino pieno di merce non pagata. 🔗 Leggi su Quicomo.it

