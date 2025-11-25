L’Italia va ma la sinistra sciopera e blocca i trasporti | Cobas e Landini si sfidano sulla pelle dei cittadini

La nave va direbbe Fellini ma alla sinistra non basta. O forse proprio per questo non è contenta. E così ecco arrivare la raffica degli scioperi prima del periodo protetto pre-natalizio. La lotta tutta interna tra Cobas e Cgil inizia giovedì 27 novembre alle 21 e durerà 24 ore, ad opera dei sindacati di base. Poi, due settimane dopo, sarà la volta di Maurizio Landini. Si inizia il 27 e il 28. Lo sciopero potrà provocare dei disservizi nei settori dei trasporti, della sanità, della scuola, e di altri servizi pubblici. In particolare nei trasporti potranno esserci disagi nella circolazione di treni, aerei e trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Italia va, ma la sinistra sciopera e blocca i trasporti: Cobas e Landini si sfidano sulla pelle dei cittadini

