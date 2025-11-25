Prosegue il nostro approfondimento sul tema della spesa per la Difesa. Il governo infatti cerca risorse un po’ ovunque per incrementare la Difesa e rispondere alla promessa fatta alla Nato. Si scopre così che tra gli allegati alla legge di Bilancio, ora in esame al Parlamento, ci sono una serie di investimenti nella Difesa tra missili, caccia, elicotteri, fregate e blindati. Incrociando i dati degli allegati e dell’ultimo Documento programmatico di finanza pubblica, si scopre che nel triennio 2026-2028 il settore della difesa assorbirà il 40,9% della previsione del ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Italia si riarma per la guerra, 10 miliardi in più in Manovra per la Difesa